Вночі росіяни запустили по Україні сотню дронів. Кривий Ріг атакували майже добу
- Олександр Булін
У ніч проти 23 січня росіяни запустили по Україні 101 ударний дрон. Українська ППО збила 76. Ще 19 БпЛА влучили у 12 місцях.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Найбільше постраждала Дніпропетровщина.
Комбінована атака на Кривий Ріг тривала майже добу — до пізньої ночі. Росіяни запустили по місту понад 70 безпілотників і балістичну ракету «Іскандер-М» — серйозно пошкодили обʼєкти інфраструктури.
У шахтах застрягли понад 90 шахтарів, рятувальники проводили операцію більше як 10 годин і звільнили їх під ранок. У лікарнях міста сім поранених людей: четверо дорослих у стані середньої тяжкості та троє дітей у задовільному стані.
У Васильківській громаді Синельниківського району вночі постраждали двоє людей: 47-річна жінка і 18-річний хлопець.