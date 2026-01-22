Премʼєр Бельгії: Російські активи будуть замороженими до кінця війни, проте їх не конфісковуватимуть, бо це «акт війни»
- Олександр Булін
-
Victor Pinchuk Foundation / YouTube
Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на Українському сніданку з нагоди Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що російські активи в Європейському Союзі будуть замороженими до кінця війни. Їхню долю вирішуватимуть після того, як Україна і Росія підпишуть мирну угоду.
За словами де Вевера, якби все залежало від нього — кожен євро цих грошей пішов би на допомогу Україні, і йому було б дуже сумно бачити, як бодай один євро повертається у Москву.
Але активи не будуть конфіскувати, бо треба поважати міжнародне право. Де Вевер заявив, що такого не робили навіть у роки Другої світової, і назвав конфіскацію активів «актом війни», а Європа не воює з Росією.
Тож до кінця бойових дій Європа буде фінансувати військові зусилля України, бо українці «борються за всіх нас».
- Понад половину заморожених в Євросоюзі активів Центробанку РФ зберігається в бельгійській фінансовій установі Euroclear — звідти ЄС планував виділити Україні €140 мільярдів репараційного кредиту. Бельгійці боялися, що Росія може подати на них позов у міжнародний інвестиційний арбітраж за угодою про захист інвестицій між Бельгією, Люксембургом і СРСР.
- Раніше член української переговорної команди Микола Юрлов розповів «Бабелю», що Євросоюз готовий був надати Бельгії серйозні гарантії, що покривали незначні, на думку України, юридичні ризики. Проте бельгійці категорично проти.