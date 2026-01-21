Українську антарктичну експедицію вперше очолить жінка — метеорологиня Анжеліка Ганчук

Новини

Керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції на станцію «Академік Вернадський» у 2026—2027 роках стане метеорологиня Анжеліка Ганчук. Це перший випадок, коли річну українську експедицію в Антарктику очолить жінка.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Анжеліка Ганчук уже має досвід роботи на станції «Академік Вернадський»: у 2022—2023 роках вона брала участь у 27-й експедиції як метеорологиня. Тоді вона займалася метеорологічними, океанографічними, гляціологічними та аерологічними дослідженнями.

Директор НАНЦ Євген Дикий зазначив, що під час роботи в Антарктиці Ганчук проявила себе не лише як сильна фахівчиня, але й як лідерка, здатна організовувати роботу команди та брати відповідальність за складні рішення. Саме тому її обрали керівницею експедиції.

За даними центру, з 2018 року в річних антарктичних експедиціях України працювали 13 жінок, ще 11 брали участь у сезонних місіях.

Анжеліка Ганчук народилася у 1994 році. Вона закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «метеорологія та кліматологія», має ступені бакалавра і магістра з відзнакою. З 2016 року працювала синоптикинею в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС, а також вела прогнози погоди на телеканалі «Київ».

Після повернення з Антарктики очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування в Укргідрометцентрі. Нині займається впровадженням сучасних моделей прогнозування погоди, інтеграцією супутникових даних та адаптацією міжнародних методик до українських умов.