У Японії винесли довічний вирок обвинуваченому у вбивстві експрем’єр-міністра Сіндзо Абе

Новини

Сіндзо Абе / Facebook

Окружний суд міста Нара на заході Японії засудив Тецуя Ямагамі до довічного ув’язнення за вбивство колишнього прем’єр-міністра країни Сіндзо Абе.

Про вирок повідомив японський суспільний мовник NHK.

Під час суду Ямагамі визнав усі обвинувачення і не заперечував фактичних обставин справи. Він пояснив, що вважав Абе ключовою фігурою, пов’язаною з релігійною організацією «Церква об’єднання». За його словами, мати передала церкві близько $660 тисяч, що призвело родину до фінансового краху.

Захист просив обмежитися тюремним строком до 20 років, наполягаючи, що Ямагамі став жертвою релігійних зловживань і діяв у стані відчаю. Адвокати також говорили про необхідність дати йому шанс на реабілітацію. Водночас прокуратура наполягала на довічному ув’язненні, зазначивши, що особисті обставини не можуть виправдати вбивство.

Судовий процес розпочався у жовтні 2025 року й охопив 15 засідань. Під час слухань свідчила мати обвинуваченого, яка визнала, що ставила пожертви церкві вище за добробут і освіту власних дітей. Сам Ямагамі під час останнього допиту вибачився перед родиною Абе, зокрема перед його вдовою Акіе.

Вбивство Сіндзо Абе спричинило гучний резонанс у Японії та привернуло увагу до зв’язків «Церкви об’єднання» з представниками керівної Ліберально-демократичної партії. Після цього влада вперше в історії країни ініціювала судовий процес щодо розпуску цієї релігійної організації.

Вбивство експрем’єра Японії Сіндзо Абе

Нападник вистрілив у колишнього прем’єра Японії Сіндзо Абе 8 липня 2022 року під час його промови для виборчої кампанії до верхньої палати парламенту у західній префектурі Нара, центральній частині острова Хонсю.

О 17:03 за місцевим часом 67-річний Сіндзо Абе помер у лікарні. Він очолював японський уряд у 2006—2007 і вдруге — з 2012 по 2020 рік. Загалом — найдовше в новітній історії країни. Проте у вересні 2020 року пішов з посади через проблеми зі здоров’ям.

27 вересня в Японії провели урочисте поховання Сіндзо Абе — урну з його прахом помістили в деревʼяний ящик, загорнутий у фіолетову тканину з золотими смугами. Паралельно в Токіо зібрались кілька тисяч протестувальників із плакатами — вони були невдоволені витратами на церемонію, які становили майже $11,4 мільйона.