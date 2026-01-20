Ексміністр Кубраков став радником президента з питань інфраструктури

Новини

Діма Вага / «Бабель»

Колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова призначили позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Про це йдеться в указі президента.

У 2021—2022 роках Кубраков був міністром інфраструктури, а потім очолив обʼєднане Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Його звільнили у травні 2024 року.

Після звільнення Кубраков майже зник з публічної сфери. Влітку 2024 року він і частина команди міністерства заснували аналітичний центр We Build Ukraine, головна задача якого — створити економічну стратегію розвитку країни в умовах війни та після її закінчення.

А вже в січні 2025 року ексміністр став радником тодішнього міністра оборони України Рустема Умєрова на громадських засадах.

16 січня цього року президент Володимир Зеленський зустрічався з Кубраковим — вони обговорювали надзвичайну ситуацію в енергетиці та розвиток інфраструктури України.