МАГАТЕ: Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання через обстріли РФ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Унаслідок російської атаки на ранок 20 січня Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Від російських атак, які в МАГАТЕ назвали «масштабною військовою активністю», постраждали також лінії електропередачі до інших атомних електростанцій України.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що вони стежать за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку.