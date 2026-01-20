Молдова розпочала процес виходу з СНД. Проте деякі угоди залишить
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Flickr / Konstantin T
Молдова розпочала процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой на «Радіо Молдова».
Уряд готує до денонсації три базові угоди Співдружності: Статут СНД від 22 січня 1993 року, Угоду про створення СНД від 8 грудня 1991 року, а також Додаток до неї від 22 грудня 1991 року. До середини лютого документи планують надіслати до парламенту.
Молдова підписала з СНД загалом 283 угоди, 71 угоду денонсовано, а приблизно 60 перебувають у процесі денонсації.
Перші офіційні кроки щодо виходу з СНД влада Молдови почала робити у 2023 році. У липні того року Парламент Молдови проголосував за вихід з Міжпарламентської асамблеї СНД.
- Наразі СНД обʼєднує девʼять пострадянських держав: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Молдову, Росію, Таджикистан і Узбекистан.
- Раніше зі Співдружності вийшла Грузія — у 2008 році (після війни з РФ) та Україна у 2018 році. У січні 1993 року Україна не підписала Статут СНД, тому де-юре не була державою-членом Співдружності, але мала статус держави-засновника і держави-учасника СНД.