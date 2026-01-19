Народжуваність у Китаї впала до рекордного мінімуму з моменту заснування КНР у 1949 році

Новини

Getty Images / «Бабель»

Попри масштабні зусилля уряду заохотити народжуваність населення Китаю скорочується вже четвертий рік поспіль, а рівень народжуваності досяг рекордно низького показника з 1949 року.

Про це пише The New York Times.

У 2025 році у країні народилося 7,92 мільйона дітей, тоді як у 2024 році ця цифра становила 9,54 мільйона. Кількість смертей продовжує зростати — 11,31 мільйона людей померли минулого року. Народжуваність на тисячу людей впала до коефіцієнта 5,63 — найнижчого показника за всю історію Китаю.

Ці дані демонструють серйозну демографічну кризу: населення не лише скорочується, а й швидко старіє. Менше дітей для країни означає менше майбутніх працівників для підтримки величезної групи пенсіонерів, пише NYT.

Китайські лідери, зокрема Сі Цзіньпін, активно намагаються змінити демографічну ситуацію. Він проголосив формування «нової культури шлюбу та народжуваності», закликаючи чиновників впливати на молодь у питаннях любові, шлюбу та сім’ї.

На місцевому рівні чиновники вдаються до різних заходів стимулювання народжуваності: від контролю менструальних циклів жінок до видачі рекомендацій, що обмежують аборти, які не є медично необхідними.

Демографи попереджають, що рівень народжуваності вже настільки низький, що зупинити скорочення населення буде надзвичайно складно. Ситуація створює серйозні виклики для економіки, соціальної сфери та системи пенсійного забезпечення.

Експерти також зазначають, що Китай опинився на тому моменті, коли навіть радикальні заходи стимулювання народжуваності навряд чи зможуть швидко змінити ситуацію. Тривалий спад народжуваності може мати наслідки для всього світу, оскільки Китай залишається одним із найбільших світових осередків робочої сили.

Китайський уряд раніше вже вводив пільги для сімей, включно з фінансовою підтримкою молодих батьків, розширенням декретної відпустки та програмами стимулювання народження другої дитини.

Проте останні дані показують, що ці заходи не забезпечили бажаного ефекту, а культурні та економічні фактори залишаються основними перешкодами для збільшення народжуваності. Водночас економічні показники країни за 2025 рік зросли на 5%.

Народжуваність у Китаї

Рівень народжуваності в Китаї падає вже десятиліттями — зокрема через «політику однієї дитини», яка діяла з 1980 по 2015 рік. Тоді парам не дозволялося мати більш ніж одну дитину. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти.

Унаслідок цього за кілька десятків років нація почала старіти — молоді ставало значно менше, а людей працездатного віку не вистачало. Тому у 2016 році влада дозволила китайцям мати до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала падати.

Щоб уникнути старіння нації, у 2021 році Китай обмежив аборти, які виконуються в «немедичних цілях». А у березні 2023 року в Китаї девʼять професійно-технічних коледжів дали студентам тиждень канікул, аби ті знайшли собі кохання.

Уже з 1 січня 2026 року Китай скасував 30-річне податкове звільнення на протизаплідні препарати та засоби — так країна прагне стимулювати народжуваність.