У Данії пройшли масові протести через заяви Трампа про бажання контролю над Гренландією

У Данії відбулися масові протести на тлі риторики США щодо можливого взяття під контроль Гренландії. Тисячі людей вийшли на вулиці Копенгагену та інших міст країни.

Про це повідомляє Reuters.

Акції протесту організували гренландські громадські групи спільно з неурядовою організацією ActionAid Denmark. У заяві організаторів наголошують, що учасники вимагають поваги до Данського королівства та права Гренландії на самовизначення.

Протести навмисно запланували на час візиту сенаторів США до Данії. У Копенгагені демонстранти зібралися на Ратушній площі, після чого рушили до посольства США. Вони тримали плакати з написами «Гренландія не на продаж» і «Руки геть від Гренландії».

Журналісти Reuters, які працювали на місці подій, нарахували кілька тисяч учасників. Водночас організатори та поліція утрималися від коментування офіційної кількості протестувальників.

Окрім столиці, акції відбулися в інших містах Данії. Найближчим часом протести також планують провести в столиці Гренландії — Нууку.

Гренландія з населенням близько 57 тисяч людей століттями керувалася з Копенгагену. З 1979 року острів має широку автономію, однак і досі входить до складу Королівства Данія, яке відповідає за оборону та зовнішню політику і фінансує значну частину державного управління.

Усі п’ять партій, представлених у парламенті Гренландії в перспективі підтримують ідею незалежності. Водночас вони не мають згоди щодо термінів такого кроку й заявляють, що воліли б залишатися в складі Данії, ніж приєднуватися до США.