Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Що зміниться

Новини

Кабінет міністрів ухвалив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє Міністерво розвитку громад та територій України.

Рішення ухвалили, аби громадяни мали цілодобовий доступ до Пунктів незламності, а об’єкти критичного життєзабезпечення працювали безперервно в умовах тривалих відключень електро- і теплопостачання.

Так, бізнесу, який офіційно виконує функції Пунктів незламності, можна буде працювати цілодобово. Йдеться про торгово-розважальні та бізнес-центри, заклади, магазини, аптеки й автозаправки, де є автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

До них громадяни можуть приходити й приїжджати на своїх автівках у будь-який час без спеціальних перепусток.

Рух громадського транспорту і таксі — тільки за рішенням місцевої влади з урахуванням безпекової ситуації.

Найближчим часом зміни в комендантській годині планують запровадити в Києві.

Водночас Міністерво розвитку громад та територій наголошує, що всі відповідні рішення в регіонах має ухвалити Рада оборони за участі сил безпеки та військового командування. Самовільних рішень на місцях не передбачається.

Яка ситуація з енергетикою в Україні

Росіяни регулярно атакують українські енергообʼєкти, остання така атака була в ніч проти 16 січня. Через удари на ранок були знеструмлені споживачі в Запорізькій та Харківській областях.

Найскладнішою залишається ситуація в Києві та області. Графіки погодинних відключень там тимчасово не діють.

В усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовують аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів.

У звʼязку з масованими атаками РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Влада заявляла, що розглядає варіант точково послаблювати комендантську годину в регіонах, де великі проблеми зі світлом.

Також уряд вирішив віднести до критичної інфраструктури багатоквартирні будинки з електричним опаленням — на них не будуть поширюватися графіки відключень.