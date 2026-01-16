Українські війькові атакували склад боєприпасів РФ в окупованому Приморську та пошкодили три цехи в Таганрозі
- Юлія Завадська
Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч проти пʼятниці, 16 січня, українські війська атакували склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, у Приморську українські підрозділи поцілили в склад боєприпасів підрозділу 76 десантно-штурмової дивізії РФ.
Крім того, військові уточнили наслідки удару по підприємству «Атлант Аеро» в Таганрозі Ростовської області. Там пошкоджено три виробничих цехи, зокрема один — де збирають дрони, а також адміністративну будівлю.
- 13 січня українські військові атакували «Атлант Аеро» ракетами українського виробництва. На цьому підприємстві Росія проєктує, виготовляє та випробовує ударно-розвідувальні безпілотники типу «Молнія», а також комплектуючі до БпЛА «Оріон», які використовують російські війська.