Foreign Policy: Росія допомагає Ірану придушувати протести, надаючи зброю та технології контролю Інтернету

Новини

Getty Images

Росія надає Ірану військове обладнання та технології контролю Інтернету, які влада використовує для придушення масових протестів у країні.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання Foreign Policy.

За даними видання, Москва не планує прямого військового втручання в Ірані, але системно підтримує режим інструментами репресій. Зокрема, Росія постачає Тегерану стрілецьку зброю, бронетехніку та вертольоти, а також ділиться досвідом силового придушення протестів.

Іранські силові структури — поліція, Басідж і Корпус вартових ісламської революції (КВІР) — роками використовують озброєння радянського і російського зразка. Під час попередніх протестів влада застосовувала кулемети, снайперські гвинтівки та бронетехніку, зокрема проти цивільних.

Окрему роль відіграють російські технології контролю зв’язку. Foreign Policy пише, що за підтримки російських компаній Іран вибудував систему глибокого аналізу Інтернет-трафіку. Вона дозволяє точково блокувати месенджери, відстежувати організаторів протестів і водночас зберігати роботу державних сервісів та банків.

Саме завдяки цьому під час нинішніх протестів Іран зміг обмежити мобілізацію людей, не паралізуючи роботу держави.

Крім того, наприкінці 2025 року Росія також передала Ірану близько 40 сучасних броньованих машин Spartak, спеціально призначених для дій у містах. Їх розглядають як резерв на випадок ескалації протестів або розколу серед силовиків. Крім технічної допомоги, Москва дипломатично прикриває Тегеран, блокуючи або пом’якшуючи міжнародний тиск і подаючи протести як «втручання ззовні».