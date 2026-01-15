X заборонила Grok редагувати фото людей у купальниках і білизні — підписка не допоможе

Новини

Компанія X обмежила роботу чат-бота Grok після скандалу, де користувачі «роздягали» людей на фотографіях. Тепер Grok більше не може редагувати фото людей, додаючи їм купальники, білизну чи подібний одяг.

Про це йдеться в пості компанії.

Ця заборона діє для всіх користувачів — навіть тих, хто має платну підписку.

Також створення та редагування зображень через Grok на платформі X тепер доступне лише платним користувачам. У компанії вважають, що це має полегшити притягнення до відповідальності тих, хто намагається зловживати інструментом і порушувати закон або правила платформи.

Крім того, X повідомила про геоблокування: у країнах, де це заборонено законом, користувачі більше не зможуть генерувати через Grok зображення реальних людей у бікіні, спідній білизні чи подібному одязі.

Раніше цього місяця чат-бот Grok опинився в центрі міжнародного скандалу через те, що користувачі створювали фото роздягнених, сексуалізованих жінок та дітей.