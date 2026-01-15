X заборонила Grok редагувати фото людей у купальниках і білизні — підписка не допоможе
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Компанія X обмежила роботу чат-бота Grok після скандалу, де користувачі «роздягали» людей на фотографіях. Тепер Grok більше не може редагувати фото людей, додаючи їм купальники, білизну чи подібний одяг.
Про це йдеться в пості компанії.
Ця заборона діє для всіх користувачів — навіть тих, хто має платну підписку.
Також створення та редагування зображень через Grok на платформі X тепер доступне лише платним користувачам. У компанії вважають, що це має полегшити притягнення до відповідальності тих, хто намагається зловживати інструментом і порушувати закон або правила платформи.
Крім того, X повідомила про геоблокування: у країнах, де це заборонено законом, користувачі більше не зможуть генерувати через Grok зображення реальних людей у бікіні, спідній білизні чи подібному одязі.
Раніше цього місяця чат-бот Grok опинився в центрі міжнародного скандалу через те, що користувачі створювали фото роздягнених, сексуалізованих жінок та дітей.
- Ілон Маск розробляв і просував Grok як альтернативу, на його думку, «вок-орієнтованим» чат-ботам конкурентів — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI. У липні Grok уже опинився в центрі скандалу через антисемітські відповіді — чат-бот критикував «єврейських керівників» у Голлівуді та хвалив Гітлера.
- Медіа також писали, що новітня модель штучного інтелекту Grok 4, схоже, звертається до публікацій Маска на його сторінці в X, коли відповідає на запитання про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, аборти та імміграційне законодавство.