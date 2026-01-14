Росіяни атакували Україну трьома ракетами та 113 дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 14 січня противник випустив 3 балістичні ракети «Іскандер-М» з Ростовської та Воронезької областей РФ і 113 ударних БпЛА Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Чауди та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Протиповітряна оборона знешкодила одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА на сході та півночі України. Влучання двох ракет і 24 БпЛА зафіксували в 13 місцях, уламки дронів падали ще в трьох.

Майже 70 безпілотників — «шахеди». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.