Microsoft оголосила про новий план, щоб зменшити суспільне обурення навколо будівництва дата-центрів ШІ

Microsoft 13 січня оголосила про пʼятиетапний план під назвою «Інфраструктура штучного інтелекту, орієнтована на громаду». Так планують розвʼязати проблеми, повʼязані з протидією побудові дата-центрів для ШІ. План включає збільшення витрат, щоб запобігти зростанню рахунків інших клієнтів за електроенергію, мінімізацію споживання води, навчання працівників та створення робочих місць, а також внесок у місцеву податкову базу в місцях будівництва.

Деталі описує медіа про технології The Verge.

Технологічні компанії зіткнулися зі сплеском опору проєктам центрів обробки даних. У США це питання вплинуло на місцеві вибори, а деякі громади навіть спонукали компанії скасувати або відкласти проєкт. Згідно з аналізом Heatmap Pro щонайменше 25 проєктів по всій території США скасували через негативну реакцію місцевих жителів.

Зростання тарифів на електроенергію в США стало однією з найбільших гарячих питань. Тенденція, яка частково зумовлена ​​зростанням попиту на електроенергію з боку центрів обробки даних. Рахунки за електроенергію домогосподарств у США зросли на 13% у 2025 році.

За даними Міністерства енергетики, попит на електроенергію в центрах обробки даних, як очікується, подвоїться або потроїться та до 2028 року буде споживати до 12% усією американської електроенергії.

Microsoft стверджує, що попросить встановити тарифи для компанії достатньо високими, щоб вони покрили витрати на електроенергію для центрів обробки даних компанії. Це має включати витрати, пов’язані з будівництвом нової інфраструктури, щоб задовольнити зростаючий попит на ШІ.

Компанія також обіцяє більшу прозорість щодо місць, де вона планує будувати дата-центри та інформації скільки енергії вони використовують. Технологічні компанії зазнали критики з боку місцевих жителів за конфіденційні угоди з комунальними підприємствами та проханням до місцевих чиновників підписати угоди про нерозголошення.

Microsoft — не єдина велика технологічна компанія, яка, займає подібну позицію. Meta дало у грудні обіцянку відновити джерела води в місцях, де є її дата-центри. Amazon замовила дослідження наприкінці 2025 року, яке показує, що дата-центри компанії генерують більше доходів для комунальних підприємств, ніж коштує комунальним підприємствам обслуговування цих обʼєктів.

Президент США Дональд Трамп, який минулого року пообіцяв пришвидшити розвиток дата-центрів у своєму Плані дій щодо штучного інтелекту, також приєднався до ідеї Microsoft, щоб відповісти на обурення через зростання рахунків за електроенергію. У дописів на Truth Social 12 січня він написав, що його команда працює з Microsoft та іншими технологічними компаніями, щоб переконатися, що американці не «платять» за споживання енергії дата-центрами.