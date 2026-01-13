BBC: Колишня російська вчителька завербувала сотні іноземців на війну проти України

Новини

Російська 40-річна колишня вчителька Поліна Азарних надіслала іноземним чоловікам майже 500 запрошень, які дозволяють вʼїхати до РФ та вступити на воєнну службу. Вони та їхні родичі розповіли журналістам, що жінка вводила чоловіків в оману і заявляла, що вони уникнуть бойових дій.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Раніше жінка, яка родом з Воронезької області Росії, керувала групою у Facebook, яка допомагала арабським студентам приїжджати на навчання до Москви. У 2024 році вона запустила свій телеграм-канал, на якому зараз 21 тисяча підписників.

У ньому жінка пропонує іноземцям річні контракти на військову службу. У публікаціях згадувався набір до «елітного міжнародного батальйону». Також там йшлося про те, що люди, які перебувають у Росії нелегально, зокрема ті, чиї візи закінчилися, мають право вступити у російські збройні сили.

Серед тих хто прийняв запрошення, чоловіки з таких країн як Ємен, Сирія, Єгипет, Марокко, Ірак, Кот-дʼІвуар та Нігерія.

Омар з Сирії

Один з чоловіків, з яким вдалося поговорити журналістам BBC є сирієць Омар. Він каже, що в Сирії було мало роботи, а один з вербувальниця запропонувала йому та іншим чоловікам те, що вони зрозуміли, як цивільну роботу з охорони нафтових обʼєктів в РФ. Коли вони прилетіли до РФ, то дізналися що їх обдурили.

У вербувальному центрі в Брянську жінка запропонувала їм річні контракти з російською армією з щомісячною зарплатою, близько $2 500, та першою виплатою у $5 000. В Сирії вони могли лише мріяти про такі суми.

Омар каже, що контракти були складені російською мовою, якої жоден з чоловіків не розумів, і Азарних забрала їхні паспорти, пообіцявши оформити російське громадянство. Вона також пообіцяла, що вони зможуть уникнути бойових дій, якщо заплатять їй по $3 000 кожен.

Але, за його словами, приблизно за місяць він опинився на передовій — після десяти днів тренувань.

«Ми тут на 100% помремо», – каже він в одному зі своїх голосових повідомлень, яке надіслав BBC.

Майже через рік він виявив те, що, за його словами, Азарних пояснила — російський указ 2022 року фактично дозволяє армії автоматично продовжувати контракти солдатів до закінчення війни. І його контракт продовжили. Зрештою він отримав російське громадянство і зміг повернутися до Сирії.

Мохаммед з Єгипту

BBC поговорила з родичами 12 чоловіків, які зникли безвісти або загинули на війні проти України. Один з них — Юсеф (імʼя змінене) з Єгипту розповів про свого старшого брата Мохаммеда.

Той почав навчатися в університеті в Єкатеринбурзі в Росії. Але мав труднощі з оплатою навчання і розповів своїй родині, що росіянка Поліна онлайн почала пропонувати йому допомогу, зокрема роботу в російських військових. Вона пропонувала йому житло, громадянство та щомісячні виплати.

Останній дзвінок від Мохаммеда був 24 січня 2024 року. Приблизно через рік у Telegram надійшло повідомлення з російського номера, в якому було зображення тіла Мохаммеда. Родина зрештою дізналася, що його вбили майже рік тому.

З середини 2024 року

У публікаціях з середини 2024 року Азарних починає зазначення, що найманці «братимуть участь у бойових діях», та згадує іноземні бійці, які загинули в бою.

«Ви всі добре розуміли, що йдете на війну. Ви думали, що можете отримати російський паспорт, нічого не робити і жити в п’ятизірковому готелі?... Нічого не буває безкоштовно», – каже вона у відео в жовтні 2024 року..

В іншому випадку, у 2024 році, Азарних надіслала голосове повідомлення матері, син якої служив у війську. Азарних каже, що жінка «опублікувала щось жахливе про російську армію». Використовуючи лайливі слова, вона погрожує життям сина та попереджає жінку: «Я знайду тебе та всіх твоїх дітей».

BBC неодноразово намагалася зв’язатися з вербувальницею. Спочатку вона сказала, що дасть нам інтерв’ю, якщо ми поїдемо до Росії, але журналісти BBC відмовили з міркувань безпеки. Пізніше, коли під час голосового дзвінка її запитали чи обіцяла вона іноземцям небойові ролі, вона поклала слухавку. Пізніше у голосових повідомленнях, пізніше, вона сказала, що робота журналістів була «непрофесійною», і погрожувала судом за наклеп. Вона також сказала: «Наші шановні араби можуть засовувати свої звинувачення собі в дупу».