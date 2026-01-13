Новини

Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля віцепремʼєром і міністром енергетики

Олександр Булін
Верховна Рада України не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра і міністра енергетики.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За проголосували лише 210 депутатів з необхідних 226. Фракції проголосували так:

Також нардепи не змогли перейти до призначення міністра оборони — мали голосувати за Михайла Федорова. У парламенті оголосили перерву, депутати пішли на нараду.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що після цього з порядку денного зняли всі кадрові питання. До голосувань Рада повернеться вже завтра, 14 січня.