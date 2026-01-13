Bloomberg: Дрони атакували танкери біля термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Поблизу морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) в Чорному морі атакували нафтові танкери — Delta Harmony і Matilda. Інцидент може ще більше ускладнити експорт казахстанської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, обидва судна мали завантажувати нафту з Казахстану на офшорному причалі CPC, однак на момент атаки стояли неподалік термінала, очікуючи на свою чергу.

Компанія Thenamaris, що є оператором Matilda, підтвердила, що судно зазнало удару безпілотників поза межами термінала. Танкер отримав незначні пошкодження палуби та придатний до плавання. Оператор Delta Harmony коментарів не надав.

За даними Reuters, дронами атакували три танкери. Окрім Delta Harmony і Matilda, удару також зазнав танкер Delta Supreme. Усі три судна перебували під управлінням грецьких компаній і прямували до терміналу CPC для завантаження казахстанської нафти.

Атака створює ризики для подальших відвантажень через CPC, де поставки вже скоротилися через негоду і пошкодження причалу під час дронової атаки в листопаді. Якщо раніше через консорціум експортували до 1,7 мільйона барелів на добу, то в січні обсяги впали до 800—900 тисяч барелів.

За даними джерел, на Matilda мали завантажити нафту з проєкту Karachaganak, на Delta Harmony — з родовища Tengiz. Обидва танкери, за даними трекінгу суден, не перевозили російську нафту щонайменше з 2021 року.