Верховна Рада звільнила голів Міноборони, Мінцифри та СБУ

Верховна Рада на засіданні 13 січня звільнила двох міністрів — голів Міноборони та Мінцифри Дениса Шмигаля та Михайла Федорова, а також голову СБУ Василя Малюка.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

За звільнення Шмигаля проголосували 265 депутатів, Федорова — 270, Малюка — 235.

Перед голосуванням Шмигаль прозвітував про свою роботу за пів року на посаді міністра оборони. Він заявив про суттєве нарощення частки вітчизняної зброї на фронті: у межах централізованих закупівель 76% зброї придбали в українських виробників (у 2024 році йшлося про 46%). Крім цього, війську поставили 2,2 мільйона безпілотників різних типів, зокрема 1,8 мільйона FPV-дронів.

Федоров перед голосуванням розповів, що нині 23 мільйони українців користуються «Дією». Щодо телекому, то за час роботи Мінцифри на чолі з Федоровим, серед іншого, вдалося забезпечити 97% покриття 4G (у 2019-му було 76%) та вперше підʼєднати 8 тисяч сіл і містечок до інтернету.

Малюк на засідання не прийшов. Опозиція вимагала відкласти його звільнення та провести погоджувальну раду, але Рада все ж провела голосування.

Раніше президент повідомив, що запропонував Федорову очолити Міністерство оборони, а Шмигалю — Міністерство енергетики. Очікується, що за обидва призначення Рада проголосує пізніше сьогодні.

Малюк залишиться в системі СБУ, однак поки що невідомо, на якій посаді. Обовʼязки голови СБУ зараз тимчасово виконує начальник Центру спецоперацій «А» Євген Хмара. Раніше джерело в Офісі президента повідомило «Бабелю», що Зеленський хоче, аби Малюк зосередився безпосередньо на бойових операціях.