Politico: У ЄС сперечаються, чи спрямовувати гроші з кредиту в €90 млрд на закупівлю зброї США для України

Німеччина і Нідерланди сперечаються з Францією через допомогу Україні. Обидві країни наполягають, щоб Київ мав змогу купувати американську зброю коштом кредиту ЄС на €90 мільярдів , але Франція проти того, щоб ці гроші йшли Штатам.

Про це пише Politico з посиланням на внутрішні документи блоку.

Президент Франції Емманюель Макрон прагне віддати перевагу військовим компаніям ЄС, щоб зміцнити оборонну промисловість блоку — навіть якщо це означатиме, що Київ не зможе одразу придбати все необхідне для стримування російських сил.

Більшість країн на чолі з Німеччиною і Нідерландами у відповідь заявляють, що Київ повинен мати більше свободи у використанні фінансового пакета ЄС для фінансування своєї оборони.

Ці тертя загострюються після багаторічних дебатів щодо того, чи слід залучати Вашингтон до програм оборонних закупівель ЄС. Розбіжності лише посилилися після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила військовим захопленням Гренландії.

Критики відповідають, що наполягання Франції на жорсткій нормі «Купуй європейське» зв’яже Україні руки та обмежить її здатність захищатися від Росії.

«Україні терміново потрібне обладнання, вироблене третіми країнами, зокрема, системи протиповітряної оборони та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси та запасні частини до F-16, а також потужності для глибокого удару», — написав уряд Нідерландів у листі до інших країн ЄС, з яким ознайомилося видання Politico.

Більшість країн, зокрема Німеччина та Нідерланди, підтримують загальну норму «Купуй європейське». Однак, за словами джерел, лише Греція і Кіпр, який головує на переговорах у межах ротаційного головування в Раді ЄС і тому дотримується нейтральної позиції, підтримують французьку ініціативу обмежити цю схему виключно компаніями з ЄС.