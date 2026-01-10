Міненерго: Києву повернули світло, столиця повертається до графіків відключень
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
У Києві відновили електропостачання для всіх споживачів. Майже добу в низці районів міста не було світла або були екстрені відключення.
Про це повідомили в Міненерго.
Зараз енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів, що в столиці за добу енергетики відновили світло для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі — через складні погодні умови. Станом на вечір без світла залишались близько 60 тисяч споживачів.
Також після масованої атаки в ніч проти 9 січня складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині — там без світла 53 тисячі абонентів. Водночас упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.
- У ніч проти 9 січня росіяни запустили по Україні 226 дронів і 18 ракет. По Львівській області вдарили ракетою середнього радіусу дії «Орєшнік» — це вперше балістика атакувала регіон.
- У Києві через атаку загинули чотири людини, а по всьому місту ввели екстрені відключення. 10 січня через важку ситуацію в енергетиці на лівому березі перестав працювати весь електротранспорт, зникли вода й тепло.