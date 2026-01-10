Міненерго: Києву повернули світло, столиця повертається до графіків відключень

Новини

У Києві відновили електропостачання для всіх споживачів. Майже добу в низці районів міста не було світла або були екстрені відключення.

Про це повідомили в Міненерго.

Зараз енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів, що в столиці за добу енергетики відновили світло для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі — через складні погодні умови. Станом на вечір без світла залишались близько 60 тисяч споживачів.

Також після масованої атаки в ніч проти 9 січня складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині — там без світла 53 тисячі абонентів. Водночас упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.