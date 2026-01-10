В Офісі президента назвали нового кандидата на посаду міністра юстиції
- Ольга Березюк
Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра не претендує на посаду міністра юстиції.
Про це у фейсбуку написала сама Мудра.
«Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку», — наголосила вона.
Мудра додала, що кандидатом на посаду міністра юстиції є нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Він у Раді зараз очолює комітет з питань правової політики.
- Раніше посаду міністра юстиції обіймав Герман Галущенко. Його звільнили 19 листопада 2019 року, оскільки він фігурував на так званих плівках Міндіча й був підозрюваним у справі про масштабну корупцію в «Енергоатомі».