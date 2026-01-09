Росіяни атакували цивільні судна на Одещині, є загиблий і постраждалі
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Росія знову атакувала українські порти в Одеській області, постраждали два цивільних судна.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Коли судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс рухалося до порту Чорноморськ, щоб завантажитися зерном, — у нього влучив дрон РФ. Попередньо, є постраждалі.
Біля порту Одеса також постраждало судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Внаслідок атаки є загиблий член екіпажу — громадянин Сирії.
- Росіяни регулярно атакують українські порти та судна, які в них заходять. 26 грудня під час однієї з таких атак постраждали судна під прапорами Словаччини, Республіки Палау та Ліберії. А 30 грудня під ударом були ще два судна.