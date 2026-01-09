Росіяни атакували цивільні судна на Одещині, є загиблий і постраждалі

Новини

Росія знову атакувала українські порти в Одеській області, постраждали два цивільних судна.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Коли судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс рухалося до порту Чорноморськ, щоб завантажитися зерном, — у нього влучив дрон РФ. Попередньо, є постраждалі.

Біля порту Одеса також постраждало судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Внаслідок атаки є загиблий член екіпажу — громадянин Сирії.