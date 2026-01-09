Чат-бот Маска Grok обмежив генерацію зображень після скандалу із сексуалізованими AI-картинками

Новини

AI-інструмент Grok, який належить компанії американського мільярдера Ілона Маска, відключив створення зображень для більшості користувачів після скандалу через сексуалізовані картинки.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення ухвалили після того, як Велика Британія почала говорити про штрафи і заборону платформи. За британським законом про онлайн-безпеку, регулятор Ofcom може вимагати блокування сайту або застосунку, а також накласти штраф до 10% глобального обороту компанії.

Тепер функція створення й редагування зображень доступна лише платним підписникам. Їхні дані зберігаються, тож компанія може ідентифікувати тих, хто порушує правила, заявили в Grok.

Водночас журналісти з’ясували, що в окремому застосунку Grok, де зображення не публікують, усі користувачі все ще можуть створювати сексуалізований контент, зокрема із жінками та дітьми.

Наприкінці грудня користувачі почали масово використовувати Grok для «роздягання» людей на фото, зокрема жінок і неповнолітніх. З 20 тисяч зображень, згенерованих Grok у період з 25 грудня по 1 січня, близько 2% містили образи дітей. Частина з них — у прозорому одязі або майже роздягнені.

Загалом дослідження французької некомерційної організації AI Forensics виявило близько 800 зображень і відео, створених застосунком Grok Imagine, з порнографією та сексуальним насильством.

Франція розширила кримінальне розслідування щодо X після скарг урядовців на сексуалізовані дипфейки. В Індії влада висунула X ультиматум із вимогою видалити незаконний контент і відзвітувати про заходи безпеки. Подібні розслідування розпочали також у Польщі, Малайзії та Бразилії.

Зокрема, у Бразилії депутатка Еріка Гілтон закликала тимчасово відключити ШІ-функції X до завершення розслідування, заявивши, що право на зображення не може бути скасоване умовами користування соцмережі.