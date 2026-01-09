Масове зливання води із систем опалення в Києві: у КМДА спростували інформацію про тривалу відсутність опалення

Новини

Getty Images / «Бабель»

Вночі проти 9 січня комунальники Києва злили воду з внутрішньобудинкових систем опалення в частині міста. У КМДА наголошують, що це стандартний технічний захід під час аварій у морозну погоду і не означає тривалої відсутності тепла.

Інформацію про зливання води поширили нардеп Олексій Кучеренко та волонтерка Марія Берлінська. Кучеренко зазначив, що комунальники отримали команду зливати воду з багатьох будинків, і очікує офіційних рекомендацій від КМДА щодо подальших дій мешканців. Берлінська додала, що без цього труби можуть полопатися, а опалювальна система буде знищена. Вона закликала владу організувати теплі приміщення для сімей з дітьми та людей, які потребують допомоги.

У КМДА пояснили, що воду зливають, щоб труби й обладнання не пошкодилися, поки через аварію тимчасово немає тепла. Таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення триває кілька годин або добу. У відомстві запевняють, що тепло в будинках повернеться, і загрози тривалої відсутності опалення немає.

За правилами, рішення про злив води ухвалює теплопостачальник разом з енергетиками. Так роблять в Україні вже майже 20 років.

Причина таких дій — атака росіян, яка пошкодила елементи критичної інфраструктури. Внаслідок руйнувань значна частина житлових та інших будівель залишилась без води й тепла, тож комунальники злили воду, щоб уберегти трубопроводи, допоки завершать відновлювальні роботи.

За даними КМДА, зараз енергетики та міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Ситуація контролюється, а мешканців просять не поширювати неперевірену інформацію, щоб не ускладнювати роботу комунальників.