Повітряні сили: Під час масованої атаки Росія застосувала «Орєшнік» та інші види ракет та дронів, ППО знешкодила 244 повітряні цілі

У ніч проти пʼятниці, 9 січня, російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України ударними БпЛА і ракетами морського та наземного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару стала Київщина.

Загалом росіяни запустили по Україні 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, та Чауди і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму, а також із Донецька;

13 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 із Брянської області РФ;

22 крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря;

балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» із полігона «Капустин Яр» Астраханської області РФ.

Протиповітряна оборона України збила або подавила 244 цілі:

226 ударних БпЛА;

вісім балістичних «Іскандер-М»/С-400;

десять крилатих ракет «Калібр».

18 ракет та 16 ударних БпЛА влучили у 19 місцях.

У ніч проти 9 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, вибухи лунали у Києві, Львові та у Київській області. У столиці відомо про чотирьох загиблих.