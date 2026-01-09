Новини

Повітряні сили: Під час масованої атаки Росія застосувала «Орєшнік» та інші види ракет та дронів, ППО знешкодила 244 повітряні цілі

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

У ніч проти пʼятниці, 9 січня, російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України ударними БпЛА і ракетами морського та наземного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару стала Київщина.

Загалом росіяни запустили по Україні 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

Протиповітряна оборона України збила або подавила 244 цілі:

18 ракет та 16 ударних БпЛА влучили у 19 місцях.

У ніч проти 9 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, вибухи лунали у Києві, Львові та у Київській області. У столиці відомо про чотирьох загиблих.