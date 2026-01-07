Уряд ухвалив новий Трудовий кодекс. Наступний крок за Верховною Радою

Новини

Кабінет Міністрів України 7 січня ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України. Наразі ринок праці в Україні функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Розробити новий Трудовий кодекс парламент доручив уряду в травні 2022-го — на вимогу закону про дерадянізацію законодавства.

Про рішення повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Основні зміни:

Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Документ визначає вісім ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність і вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки уряду щодо детінізації ринку праці — 43 мільярди гривень на рік.

Гнучкі трудові договори. Кількість типів трудових договорів збільшується із шести до девʼяти. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, з нефіксованим робочим часом. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

Цифровізація трудових відносин. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах.

Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати (як місячної, так і погодинної), узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальну межу визначатимуть як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме Кабмін.

Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, надомна). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: як мати, так і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.

Реформа інспекції праці: впроваджується ризико-орієнтований підхід до перевірок.

Більше можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема, Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи — учнівський трудовий договір.

Кодекс також передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів і конвенцій Міжнародної організації праці, що необхідно для євроінтеграції. Далі за документ має проголосувати Верховна Рада.