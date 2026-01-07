Уряд ухвалив новий Трудовий кодекс. Наступний крок за Верховною Радою
- Олександр Булін
Кабінет Міністрів України 7 січня ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України. Наразі ринок праці в Україні функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Розробити новий Трудовий кодекс парламент доручив уряду в травні 2022-го — на вимогу закону про дерадянізацію законодавства.
Про рішення повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Основні зміни:
- Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Документ визначає вісім ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність і вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки уряду щодо детінізації ринку праці — 43 мільярди гривень на рік.
- Гнучкі трудові договори. Кількість типів трудових договорів збільшується із шести до девʼяти. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, з нефіксованим робочим часом. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.
- Цифровізація трудових відносин. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах.
- Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати (як місячної, так і погодинної), узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальну межу визначатимуть як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме Кабмін.
- Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, надомна). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: як мати, так і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.
- Реформа інспекції праці: впроваджується ризико-орієнтований підхід до перевірок.
- Більше можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема, Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи — учнівський трудовий договір.
Кодекс також передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів і конвенцій Міжнародної організації праці, що необхідно для євроінтеграції. Далі за документ має проголосувати Верховна Рада.