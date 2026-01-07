Новини

Уряд ухвалив новий Трудовий кодекс. Наступний крок за Верховною Радою

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Кабінет Міністрів України 7 січня ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України. Наразі ринок праці в Україні функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Розробити новий Трудовий кодекс парламент доручив уряду в травні 2022-го — на вимогу закону про дерадянізацію законодавства.

Про рішення повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Основні зміни:

Кодекс також передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів і конвенцій Міжнародної організації праці, що необхідно для євроінтеграції. Далі за документ має проголосувати Верховна Рада.