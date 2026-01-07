У Львові частково відключили електропостачання лікарень та комунального транспорту. У чому причина

Новини

Євгенія Кожебаткіна

У Львові з ночі 6 січня частково відключили електроенергію у лікарнях та зупинили комунальний електротранспорт через зміну підходу уряду до визначення критичності підприємств.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси працюватимуть за новими графіками відключень.

Міська влада заявила, що намагається терміново знайти рішення та посилити роботу електротранспорту на маршрутах, щоб мінімізувати незручності для мешканців.

«З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах», — написав він.