Компанія Hyundai показала нового людиноподібного робота для роботи на автозаводах

Новини

Підрозділ Boston Dynamics, який належить Hyundai Motor Company, представив нову версію людиноподібного робота Atlas. З 2028 року він зможе працювати на автозаводах компанії.

Про це пише Bloomberg.

Робот Atlas розрахований на виконання фізично складних завдань на виробництві. Спочатку це буде рутинна робота — наприклад, він розкладатиме деталі в автомобілі. До 2030 року Hyundai планує залучити його й на складніших етапах.

Робот оснащений руками завбільшки з людські, з тактильними сенсорами та повністю обертальними суглобами. Він може підіймати вантажі до 50 кілограмів і працювати в температурному діапазоні від -20°C до +40°C.

Hyundai також оголосила про плани масового виробництва — до 30 тисяч роботів на рік на новому заводі в США. Це частина ширшої стратегії компанії з поєднання штучного інтелекту і робототехніки. Після анонсу акції Hyundai зросли на 8,4% і досягли історичного максимуму на торгах у Сеулі.

Hyundai заявляє, що вважає гуманоїдних роботів ключовим сегментом «фізичного ШІ» в майбутньому. Компанія планує інвестувати 125 трильйонів вонів у Південній Кореї та ще $26 мільярдів у США до 2028 року в розвиток ШІ, робототехніки та суміжних технологій

Автовиробники дедалі активніше автоматизують виробничі процеси, намагаючись скоротити витрати на працю та підвищити безпеку працівників. Паралельно компанії шукають нові джерела доходів, використовуючи ШІ не лише на заводах, а й у самих автомобілях.

Китайська Xpeng уже демонструвала власного гуманоїдного робота, Tesla розробляє Optimus, а Toyota має спільні проєкти з Hyundai у сфері робототехніки. Аналітики прогнозують, що ринок людиноподібних роботів сягне $38 мільярдів до 2035 року.