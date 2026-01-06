CNN: США готуються перехопити танкер з Венесуели, який Росія взяла під захист

Новини

США планують перехопити нафтовий танкер, пов’язаний із Венесуелою, попри вимогу Росії припинити його переслідувати.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Йдеться про танкер тіньового флоту Bella 1, який у 2024 році потрапив під санкції США. У грудні 2025-го Bella 1 прямував до Венесуели, але розвернувся, щоб його не захопила берегова охорона США.

Під час переслідування екіпаж намалював на борту російський прапор і заявив, що судно перебуває під захистом Росії. Невдовзі танкер з’явився в офіційному реєстрі РФ уже під новою назвою — Marinera. Після цього Москва передала США дипломатичну ноту з вимогою не втручатися.

За словами джерел, США все одно планують перехопити Marinera, а також інші підсанкційні танкери. На підготовку до операції вказує активне перекидання військової техніки до Великої Британії. Зокрема, літак-розвідник P-8 з бази RAF Mildenhall стежив за танкером останніми днями.

Також на інші британські авіабази прибули щонайменше 12 американських транспортних літаків C-17. На базі Mildenhall помітили два бойових літаки AC-130. Над Північною Атлантикою працювали й літаки-заправники KC-135 — імовірно, для підтримки американської авіації.

11 грудня США вже залучали сили спеціальних операцій і військову авіацію, щоб допомогти береговій охороні перехопити танкер біля узбережжя Венесуели. Тепер операцію можуть повторити в північній частині Атлантики, де складніші погодні умови й додатковий ризик через претензії Росії.

16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду нафтових танкерів під санкціями, які прямують до або з Венесуели. За його словами, це був спосіб тиску на венесуельську владу.

Після захоплення Ніколаса Мадуро в столиці Венесуели Каракасі держсекретар Марко Рубіо заявив, що США й далі використовуватимуть блокаду як важіль впливу на тимчасовий уряд Венесуели.