Суд арештував колесо огляду на Контрактовій площі в Києві та заборонив його роботу

Valik Chernetskyi / Unsplash

Подільський районний суд за клопотанням окружної прокуратури арештував колесо огляду на Контрактовій площі в Києві та заборонив його роботу.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у фейсбуку.

Під час перевірки з’ясували, що металеві конструкції атракціону встановлені на дерев’яних брусах, технічний стан яких незадовільний. За даними прокуратури, це створює ризик аварії та може призвести до травмування або загибелі людей.

Через потенційну небезпеку прокурори звернулися до суду з вимогою зупинити роботу атракціону, яку суд підтримав.