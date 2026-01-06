Суд арештував колесо огляду на Контрактовій площі в Києві та заборонив його роботу
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Valik Chernetskyi / Unsplash
Подільський районний суд за клопотанням окружної прокуратури арештував колесо огляду на Контрактовій площі в Києві та заборонив його роботу.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у фейсбуку.
Під час перевірки з’ясували, що металеві конструкції атракціону встановлені на дерев’яних брусах, технічний стан яких незадовільний. За даними прокуратури, це створює ризик аварії та може призвести до травмування або загибелі людей.
Через потенційну небезпеку прокурори звернулися до суду з вимогою зупинити роботу атракціону, яку суд підтримав.
- 26 грудня 2025 року повідомлялося, що колесо огляду на Подолі можуть закрити через небезпечний технічний стан. Тоді також зʼясувалось, що колесо спершу розмістили як тимчасовий обʼєкт на новорічно-різдвяному ярмарку. Через його популярність дозвіл кілька разів продовжували. Але коли термін дії остаточно закінчився, колесо так і не демонтували.
- З 2023 року Подільська РДА неодноразово вимагала від підприємця документи на розміщення колеса огляду, але так і не отримала їх. Тоді чиновники звернулись у профільні департаменти КМДА, але там теж не відреагували.
- Оглядове колесо привезли з Франції й встановили на Подолі у 2017 році. Про перевірку атракціону правоохоронці повідомили ще в липні 2024 року — після обриву троса на канатній дорозі через Дніпро в Києві й загибелі чоловіка.