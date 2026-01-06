Сили безпілотних систем за 7 місяців атакували понад 168 тисяч цілей
Автор:
- Юлія Завадська
Дата:
-
За сім місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем виконало понад 832 тисячі бойових вильотів на ключових напрямках фронту. За цей час вони атакували понад 168 тисяч цілей загальною орієнтовною вартістю близько $20 млрд.
Про це Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили у фейсбуку.
Серед знищених і уражених цілей:
- понад 50 тисяч військових РФ;
- 532 танки;
- майже 7,7 тисячі одиниць автотехніки;
- 5,5 тисячі одиниць мототехніки;
- а також близько 2,5 тисячі гармат і гаубиць.
Окремо зазначається, що понад 350 ударів було завдано по цілях на території Росії. За оцінками, це спричиняє РФ збитки на близько $3 млрд щомісяця.
- 1 січня Генштаб і Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про атаки на кілька військових об’єктів росіян на окупованій Донеччині, а також на НПЗ і промисловий комплекс, де зберігають нафту, на території Росії. Зокрема, йдеться про Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ та Північний товарний парк у місті Альметьєвськ Республіки Татарстан.