Сили безпілотних систем за 7 місяців атакували понад 168 тисяч цілей

За сім місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем виконало понад 832 тисячі бойових вильотів на ключових напрямках фронту. За цей час вони атакували понад 168 тисяч цілей загальною орієнтовною вартістю близько $20 млрд.

Про це Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили у фейсбуку.

Серед знищених і уражених цілей:

понад 50 тисяч військових РФ;

532 танки;

майже 7,7 тисячі одиниць автотехніки;

5,5 тисячі одиниць мототехніки;

а також близько 2,5 тисячі гармат і гаубиць.

Окремо зазначається, що понад 350 ударів було завдано по цілях на території Росії. За оцінками, це спричиняє РФ збитки на близько $3 млрд щомісяця.