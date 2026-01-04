Сербський НПЗ з російським власником відновить роботу наприкінці січня завдяки ліценції США

Новини

Сербський нафтопереробний завод NIS, що належить російським компаніям і перебуває під санкціями США, відновить роботу 17 або 18 січня після отримання тимчасової ліцензії від США.

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич, передає Reuters.

Вучич розповів, що очікує прибуття перших 85 тисяч тонн сирої нафти до 15 січня. За його словами, нафтопереробний завод почне працювати 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня.

Російський «Газпром» володіє 11,3% акцій NIS, а його нафтовий підрозділ «Газпром нафта», який перебуває під санкціями, – 44,9%. Сербський уряд має 29,9%, решта акцій належить дрібним акціонерам і співробітникам.

На початку 2024 року США внесли сербську компанію NIS AD Novi Sad до санкційного списку та зобов’язали «Газпром нафту» протягом 45 днів вийти з власників. Пізніше цей термін двічі подовжували ще на 30 днів та відкладали.

Санкції почали діяти з початку жовтня 2025-го. Це призвело до припинення постачання нафти через хорватський нафтопровід JANAF і зупинки нафтопереробного заводу NIS у місті Панчево.

Наприкінці грудня Управління з контролю за іноземними активами США дало компанії час до 24 березня 2026-го для переговорів про продаж російської частки.

1 січня 2026 року Сполучені Штати видали NIS тимчасовий дозвіл на роботу до 23 січня. Завдяки цьому завод отримав можливість відновити виробництво після понад місяць простою.