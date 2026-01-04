Україна ввела нові санкції проти компаній та їхніх керівників, які постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського ВПК

Новини

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про застосування санкцій проти людей і компаній, повʼязаних з обслуговуванням воєнно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомив Офіс президента.

Нові обмеження стосуються 95 фізичних і 70 юридичних осіб. Це підприємства та їхні керівники, які виробляють засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК і силових структур. Більшість з них — громадяни та резиденти РФ.

Санкції націлені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу Росії.

Ці обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві зброї та військової техніки, яку РФ використовує у війні проти України.

В ОП додали, що Україна працюватиме над синхронізацією санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій врахують у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває.