Зеленський підписав укази про призначення Буданова головою ОП, а Іващенка — керівником ГУР

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова головою Офісу президента, а Олега Іващенка — начальником Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті Офісу президента.

Усі документи датовані 2 січня: