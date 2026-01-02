Китай повертає податки на презервативи та протизаплідні препарати. Так хочуть стимулювати народжуваність

Новини

Getty Images / «Бабель»

Китай скасував 30-річне податкове звільнення на протизаплідні препарати та засоби з 1 січня. Так країна прагне стимулювати народжуваність.

Про це пише Reuters.

Презервативи та протизаплідні таблетки тепер оподатковуються податком на додану вартість у розмірі 13%, що є стандартною ставкою для більшості споживчих товарів.

Китай вже звільнив допомогу на догляд за дітьми від податку і торік запровадив щорічну виплату на догляд за дитиною. Це стало частиною серії так званих сприятливих для народжуваності заходів у 2024 році, зокрема закликів до університетів і коледжів запроваджувати «освіту про кохання», щоб формувати позитивне ставлення до шлюбу, кохання, народження дітей і сім’ї.

Минулого місяця керівництво Китаю знову пообіцяло на щорічній Центральній економічній конференції просувати «позитивні установки щодо шлюбу та народжуваності», аби стабілізувати рівень народжуваності.