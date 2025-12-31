Двох українських моряків звільнили з полону африканських піратів
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
З полону африканських піратів 25 грудня звільнили девʼять моряків. Серед них двоє громадян України.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.
Третього грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. У МЗС зазначають, що звільнити полонених вдалось завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також сприянню працівників Посольства України у Сенегалі.
- У листопаді Європейський Союз та Військово-морські сили Індії захопили іранське судно Issamohamadi, яке сомалійські пірати використовували для захоплення танкера, що перевозив бензин з Індії до Південної Африки. Пірати використовували Issamohamadi як «материнський корабель» для серії нападів.