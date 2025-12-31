Дрони СБУ атакували велику нафтобазу у Ярославській області РФ

Новини

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у Службі безпеки.

База входить до системи Росрезерву — вона призначена, щоб зберігати великі обсяги пального. Рибінськ — великий транзитний і логістичний вузол, а нафтобаза «Темп» — важлива ланка у зберіганні та розподілі нафтопродуктів.