Джерела «Бабеля»: ГУР і ДПСУ атакували нафтовий термінал «Туапсе» та Туапсинський НПЗ в Росії

Новини

Головне управління розвідки та Державна прикордонна служба України атакували морський нафтовий термінал «Туапсе» і Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Військові завдали удару по установці первинної переробки нафти АВТ-12 Туапсинського НПЗ, а також по транспортних трубопроводах та обладнанню морського нафтового терміналу.

За даними розвідки, Туапсинський НПЗ до сьогодні переробляв майже 12 мільйонів тонн нафти на рік і суттєво впливав на спроможність армії РФ воювати. «Туапсе» — єдиний на чорноморському узбережжі РФ нафтопереробний завод.

Російська влада повідомила, що внаслідок атаки постраждали дві людини, пошкоджені пʼять будинків, один з причалів у порту й обладнання на НПЗ. Пожежа на території нафтопереробного заводу охопила 300 квадратних метрів, але її вже нібито загасили.