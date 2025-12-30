Експорт трубопровідного газу з Росії до Європи впав до мінімального рівня за десятиліття

Новини

Експорт російського трубопровідного газу до Європи у 2025 році скоротився на 44% і досяг найнижчого рівня з середини 1970-х років.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Падіння пов’язане із закриттям транзитного маршруту через Україну та поступовою відмовою ЄС від імпорту російських викопних енергоносіїв. Євросоюз раніше заявив про намір повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, щоб зменшити енергетичну залежність від РФ і обмежити фінансування її війни проти України.

За підрахунками Reuters, у 2025 році поставки Газпрому до Європи склали близько 18 млрд кубометрів газу — весь обсяг транспортувався через газопровід TurkStream. Це найнижчий рівень з початку 1970-х років. Водночас експорт через TurkStream до Європи цього року зріс приблизно на 7% порівняно з 2024 роком, коли він становив 16,8 млрд кубометрів.

У 2024 році загальний експорт російського трубопровідного газу до Європи разом з українським маршрутом становив 32 млрд кубометрів, що на 13% більше, ніж у 2023 році.

Єдиним маршрутом постачання російського трубопровідного газу до Європи після припинення транзиту через Україну залишився TurkStream. Газ цим шляхом отримують, зокрема, Сербія, Угорщина та Словаччина, а також Туреччина. За даними Reuters, експорт Газпрому до Туреччини становить близько 20 млрд кубометрів газу на рік.

Росія також продовжує постачати газ до Європи у вигляді зрідженого природного газу морськими танкерами і залишається другим за обсягами постачальником LNG до ЄС після США.

ЄС і відмова від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунув пропозицію REPowerEU — це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У травні 2025 року Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв. До нього ввійшли такі пункти:

Повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Російський газ краще відстежуватимуть на європейських ринках, а нові контракти з російськими постачальниками опиняться під забороною, як і спотові угоди.

ЄС вводитиме нові обмеження проти тіньового флоту Росії. Це судна для транспортування нафти, які Росія використовує для обходу західних санкцій.

Обмеження нових контрактів за участі «Євроатому» з постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів з Росії.

Завдяки плану REPowerEU з травня 2022 року ЄС зменшив частку імпорту російського газу із 45% до 19%. Але у 2024 році імпорт російського газу знову почав зростати.

17 грудня Європейський парламент схвалив план Європейського Союзу щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Імпорт російського СПГ планують заборонити вже з початку 2026 року, а імпорт трубопровідного газу поступово скорочуватимуть до 30 вересня 2027 року.