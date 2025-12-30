З Національної музичної академії України прибрали імʼя Чайковського
Ольга Березюк
Міністерство культури перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського та прибрало з назви імʼя російського композитора.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
Підставою для перейменування став фаховий висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.
Тепер ректор Академії має подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, повʼязаних зі зміною назви. Також внесуть зміни до установчих документів і контракту керівника закладу.
У Мінкультури наголосили, що перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії, а лише є частиною державної політики деколонізації.
Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України.
- Дискусія навколо назви Національної музичної академії України тривали з квітня 2022 року. Її ініціювала професорка кафедри історії світової музики Олена Корчова, а згодом підтримали студенти.
- У червні 2022 року заклад провів засідання вченої ради, де розглядав можливість перейменування. Але на голосуванні тоді вирішили залишити імʼя Чайковського. На знак протесту із закладу почали звільнятись викладачі, зокрема й Корчова.