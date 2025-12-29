Ексзаступника голови ОП Ростислава Шурму звільнили з наглядової ради «Нафтогазу»

Новини

liga.net / «Бабель»

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як представника держави в наглядовій раді «Нафтогазу».

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таке рішення ухвалили за заявою самого Шурми.

У вересні 2024 року Ростислава Шурму звільнили з посади заступника голови Офісу президента, яку він обіймав з листопада 2021 року.

Цьому передувало розслідування журналістів Bihus.Info, у якому йшлося про те, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на території окупованої Запорізької області. Серед них начебто були й ті, що належать близькому оточенню Шурми. Сам Шурма говорив, що розслідування «маніпулятивне і неправдиве».

Наразі Ростислав Шурма перебуває за кордоном. У липні цього року в його будинку в Німеччині провели обшуки баварські слідчі. Очільник НАБУ Семен Кривонос тоді не уточнював деталей справи, в межах якої проводився обшук. Він пояснив це ризиком нашкодити слідству.