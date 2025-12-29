Росіяни, ймовірно, розстріляли сімох цивільних у Покровську. Серед убитих — ціла родина

Новини

Російські окупанти, ймовірно, розстріляли сімох українських цивільних у Покровську на Донеччині.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

Це, ймовірно, сталося у ніч на 21 грудня. Серед убитих — подружжя, їхній син і матір жінки.

Українці переховувалися у підвалі будинку, куди увірвалися двоє російських солдатів — вони вимагали у цивільних алкоголь.

Коли їм відповіли, що алкоголю немає, росіяни відкрили вогонь та вбили батька й сина. Після цього росіяни спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей.

Лише одному пораненому вдалося вижити — він удав із себе мертвого.

«Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдатів, які прийшли, щоб вбивати цивільних!» — додав омбудсман.

Він також наголосив, що такі події у Покровську не є поодинокими.

«Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України», — наголосив Лубінець.