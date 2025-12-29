СБУ затримала агента спецслужб РФ і Білорусі, який корегував удари по київських ТЕЦ

Новини

СБУ затримала в Києві чоловіка, який допомагав російським і білоруським спецслужбам готувати удари по столичних теплоелектроцентралях.

Про це йдеться в дописі СБУ.

За даними слідства, він одночасно виконував завдання для двох сторін. Для прикордонного комітету Білорусі стежив за місцями розташування Сил оборони, а для російських спецслужб збирав інформацію про київські ТЕЦ і передавав її для корегування атак.

Росіяни сподівалися з його допомогою вивести з ладу ключові енергетичні обʼєкти Києва, які забезпечують опалення житлових будинків і соціальної інфраструктури. Чоловік розраховував, що за виконання завдань його вивезуть з України до РФ.

СБУ зафіксувала, що чоловік спершу спостерігав за однією з ТЕЦ просто з вікна власної квартири. Пізніше він приходив безпосередньо до обʼєкта, щоб перевірити його стан після обстрілів столиці. Усю зібрану інформацію агент передавав кураторам з РФ і Білорусі.

Співробітники СБУ вчасно викрили його дії та затримали за місцем проживання. Зʼясувалося, що затриманий — місцевий різноробочий. Російські та білоруські спецслужби завербували його через телеграм-канали, де він залишав прокремлівські коментарі.

Затриманому оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, тепер йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.