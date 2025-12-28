У Флориді триває зустріч Зеленського та Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

У неділю, 28 грудня, у Флориді, США розпочалася зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Вона проходить у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго».

Про це стало відомо з прямої трансляції зустрічі.

На зустрічі Трамп, коментуючи переговори щодо війни Росії проти України, заявив, що наразі немає чітких термінів укладення угоди про безпеку, однак її обов’язково буде досягнуто.

«У мене немає термінів. Ніхто навіть не знає, що буде в угоді про безпеку. Але угода про безпеку буде, і вона буде міцною», — сказав Трамп.

Він також наголосив, що така угода матиме «значні економічні переваги» для України.

«Їм потрібно багато чого відбудувати, і там є багато багатств. І вони мають великі багатства, потенційно», — зазначив Трамп.

Говорячи про можливу угоду між Росією та Україною, Трамп заявив, що переговори перебувають на завершальній стадії.

«Вони або закінчаться, або триватимуть ще довго. Мільйони людей загинуть, і ніхто цього не хоче», — сказав він.

Коментуючи нещодавні атаки Росії на Україну, Трамп також згадав про удари по території РФ.

«Я вважаю, що Україна також здійснила кілька дуже сильних атак, і я не кажу це в негативному сенсі. У різних частинах Росії сталося кілька вибухів. Я не думаю, що за цим стоїть Конго. Я не думаю, що за цим стоять Сполучені Штати Америки. Можливо, за цим стоїть Україна», — заявив Трамп.

Після цього, за словами журналіста Аарона Рупара, Трамп у непрямій формі повідомив пресі, щоб вони «пішли поїсти надворі», зазначивши, що зустріч продовжиться за зачиненими дверима.

«Я думаю, ви могли б посидіти на вулиці і перекусити. Ви хотіли б перекусити чи вважаєте це хабарем, і тому не можете писати чесно?». Після цього лідер США також сказав передати кухареві, щоб той подавав пресі «добрий обід».

Перед зустріччю з українським лідером Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За даними Кремля, вона тривала одну годину і пʼятнадцять хвилин. Там також заявили, що після зустрічі Трамп зателефонує Путіну ще раз.