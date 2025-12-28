Трьом нардепам «Слуги народу» оголосили підозру через хабарі за голосування — джерела «Бабеля»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Троє народних депутатів від «Слуги народу» отримали підозри в хабарництві за голосування на засіданнях Верховної Ради.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у фракції «Слуга народу».

Це депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Офіційно ані НАБУ, ані САП їхніх імен не називали, як і не повідомляли публічно про підозри в цій справі.

Співрозмовники «Бабеля» уточнюють, що підозри нардепи отримали за ст. 368 статті Кримінального кодексу (хабарництво). Ідеться про провадження від 2021 року. ZN.UA раніше писала, що у справі також вказані статті 255 (створення та участь у злочинній організації) та 369 (надання хабаря службовій особі).

У пресслужбі САП «Бабелю» повідомили, що поки що не мають інформації про підозри. У НАБУ на запитання на момент публікації новини не відповіли.

Що відомо про справу

27 грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Згодом стало відомо, що правоохоронці прийшли з обшуками до комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради. Кісєль очолює цей комітет, а Негулевський — голова підкомітету в ньому. У НАБУ скаржились, що співробітники Управління державної охорони не пускали детективів до будівлі.

ZN.UA в контексті цієї справи згадувала також нардепа Юрія Корявченкова, який, за даними джерел медіа, виїхав з України. У НАБУ після цього заявили, що в Корявченкова обшуки не проводили. Медіа також стверджувало, що керівника секретаріату фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Тараса Мельничука допитували.

Ще 11 грудня журналісти ZN.UA писали, що НАБУ прослуховувало Юрія Кісєля і зафіксувало його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, але й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.