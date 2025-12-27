Наслідки російських атак по Україні. Що відомо станом на зараз

Новини

Кількість поранених внаслідок російського удару по Києву зросла, на Дніпровщині теж є постраждалі внаслідок російських атак.

Про це стало відомо з повідомлень місцевої влади та ДСНС.

Відомо вже про 32 людини, які постраждали в Києві внаслідок російської атаки, серед них двоє дітей. У стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 постраждалих, розповів мер Віталій Кличко.

У лікарнях Київської області наразі залишаються двоє чоловіків, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У Білій Церкві чоловік 1994 року народження з рваною раною стегна та ступні перебуває під наглядом лікарів, загрози його життю немає, розповів голова ОВА Микола Калашник

У Броварах у лікарні залишається чоловік 1983 року народження з осколковим пораненням спини, загалом постраждали 10 людей, інші лікуються вдома. Також в області відновили електропостачання для 54 тисяч абонентів. Значна частина споживачів досі залишається без світла.

Через влучання російського FPV-дрона на Дніпропетровщині постраждали двоє чоловіків віком 64 і 66 років. Обстріл пошкодив транспортне підприємство, чотири багатоповерхові та два приватні будинки, розповіли в ДСНС.

З вечора пʼятниці, 26 грудня, до ранку суботи росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Українські військові знешкодили 503 повітряні цілі.