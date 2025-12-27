У Польщі розповіли, коли добудують протидронові укріплення на кордоні. Їх зводять через загрозу з боку РФ

Новини

Польща встановлює нові протидронові укріплення на східному кордоні через загрозу вторгнення російських безпілотників. Роботи планують завершити протягом двох років.

Про це пише The Gurdian.

За словами заступника міністра оборони Польщі Чезарая Томчика, перші елементи системи будуть готові вже за шість місяців, а повну інфраструктуру добудують за 24 місяці. Нові укріплення інтегрують у стару лінію оборони, зведену понад десять років тому.

Урядові фахівці розгорнуть різні шари захисту: кулемети, гармати, ракети та системи глушіння дронів. Деякі елементи призначені для використання лише в умовах війни, адже, наприклад, багатоствольні кулемети складно застосовувати в мирний час.

Вартість проєкту перевищить €2 мільярди, більшість коштів надходитиме з європейських фондів у рамках програми SAFE, частково фінансування забезпечить державний бюджет Польщі.

Також країна укріплює кордони з Білоруссю та російським анклавом Калінінград, щоб запобігти можливому вторгненню. У кожній прикордонній громаді створять логістичні центри, де зберігатимуть обладнання для блокування кордону, яке можна буде швидко розгорнути.

Вторгнення повітряних дронів у Польщу

У вересні понад десяток підозрілих російських дронів перетнули польський повітряний простір, що призвело до закриття аеропортів, підняття винищувачів та пошкоджень будівель під час їх збивання.

Наприкінці вересня Євросоюз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська «стіни», а також визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження і можливості перехоплювати безпілотники.

Вже 23 грудня перші елементи системи боротьби з дронами встановили на спостережній вежі поблизу польських Кринок на кордоні з Білоруссю. Це перший кластер системи, яку запустять у січні.