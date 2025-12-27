У Нігерії американські військові завдали авіаударів по двох таборах «Ісламської держави»

Новини

У Нігерії американські військові завдали авіаударів по двох таборах, повʼязаних з терористичним угрупованням «Ісламська держава» (ІД) у лісі Бауні штату Сокото.

Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари здійснили за запитом уряду Нігерії. Табори нібито використовували іноземні представники ІД з району Сахеля, щоб планувати атаки в Нігерії.

Запуски проводили з морських платформ у Гвінейській затоці. Для атаки військові використали 16 високоточних боєприпасів із безпілотників MQ-9 Reaper, усі цілі успішно ліквідували.

Уряд повідомив, що цивільні не постраждали, хоча уламки впали у двох містах у штатах Сокото і Квара. Влада Сокото закликала мешканців зберігати спокій і запевнила, що операції спрямовані на захист життя та майна громадян.

Reuters пише, що ця операція Нігерії та США є рідкістю. Вона підкреслює посилення співпраці у сфері безпеки через поширення ісламістського насильства з регіону Сахель на південь.

Нігерія бореться з ісламістськими угрупованнями понад десять років, проте поява іноземних бойовиків, пов’язаних з ІД, свідчить про загострення загрози. Уряд країни заявив про готовність продовжувати боротися з тероризмом.