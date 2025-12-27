Новини

Кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 30, одна людина загинула. На Київщині відомо про 14 постраждалих.

Про це повідомляють ДСНС, голова Київської ОВА Микола Калашник і мер Києва Віталій Кличко.

Київ. Кількість постраждалих зросла до 30 людей, 10 із них у лікарнях. Відомо про одного загиблого в пошкодженому будинку Дніпровського району. Його дружина в лікарні в тяжкому стані.

Київщина. Загалом в області від ударів РФ постраждали 14 людей. Наслідки атак фіксують у Броварському, Вишгородському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському і Білоцерківському районах.

Білоцерківський район. Відомо про одну загиблу жінку і пʼятьох постраждалих. Рятувальники працюють на чотирьох локаціях, де є руйнування обʼєктів промисловості та будинків.