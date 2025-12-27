Кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 30, одна людина загинула
Анастасія Зайкова
Кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 30, одна людина загинула. На Київщині відомо про 14 постраждалих.
Про це повідомляють ДСНС, голова Київської ОВА Микола Калашник і мер Києва Віталій Кличко.
Київ. Кількість постраждалих зросла до 30 людей, 10 із них у лікарнях. Відомо про одного загиблого в пошкодженому будинку Дніпровського району. Його дружина в лікарні в тяжкому стані.
Київщина. Загалом в області від ударів РФ постраждали 14 людей. Наслідки атак фіксують у Броварському, Вишгородському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському і Білоцерківському районах.
Білоцерківський район. Відомо про одну загиблу жінку і пʼятьох постраждалих. Рятувальники працюють на чотирьох локаціях, де є руйнування обʼєктів промисловості та будинків.
- З вечора 26 грудня до ранку наступного дня росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Українські військові знешкодили 503 повітряні цілі.